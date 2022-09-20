Borsada manipülasyon iddiaları: Mehmet Akdere yeniden gündemde

Borsa İstanbul’da son günlerdeki hızlı hareketlerin ardından çarpıcı bir isim konuşulmaya başladı. Ahlatcı Yatırım’ın sahibi Ahmet Ahlatcı, kendilerinin sadece aracı kurum olduğunu belirterek Mehmet Akdere ismini kamuoyuna açıkladı. Akdere, 2009’da ‘manipülasyon’dan tutuklanmıştı.

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Borsa İstanbul’da başta bankacılık hisseleri olmak üzere bazı hisseler yüzde 100’ün üzerinde değer kazanmış, ardından ciddi ralliler yaşanmıştı.

Bu dönemde borsadaki rekorlar gündeme Ahlatcı Yatırım’ın adını getirmişti.

Ahlatcı Yatırım’ın sahibi Ahlatcı Oda TV’ye kendilerinin aracı olduğunu dile getirmişti. Ahlatçı burada “Söz konusu işlemleri yapan kişi Mehmet Akdere bizimle birlikte 11 yatırım şirketi ile daha iş yapmaktadır ve bizim özel bir müşterimiz değildir” demişti.

Akdere’nin Sabancı Holding, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), Şekerbank ve Net Holding gibi kritik hisselerde manipülasyonları uzun süre konuşulmuştu.

İttifak Holding’in de eski yönetim kurulu başkanı olan Akdere 2009 yılında borsadaki tabir ‘keriz silkeleme’ yöntemiyle ‘manipülasyon yaptığı için’ tutuklanmıştı. Vurgun iddiaları 30 milyon liraya yakındı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 2019’daki açıklamada şu sözlere yer verilmişti:

“Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık (HURGZ) pay piyasasında 14.11.2019-21.11.2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, HURGZ pay piyasasının arz ve talebi ile fiyatı hakkında yanıltıcı izlenim uyandırdıkları gerekçesi ile Akdere İnşaat Turizm’e 15 milyon 183 bin 465 lira, Ahmet Can Teoman’a 1 milyon 179 bin 701 lira, Hakan Bahadır’a 5 milyon 307 bin 288 lira, Filiz Kumru’ya 491 bin 568 lira ve Poyraz Teoman’a 722 bin 2 lira olmak üzere toplamda, 22 milyon 884 bin 24 lira idari para cezası kesildi.”

Akdere İttifak Holding yönetim kurulu başkanı olarak Konyaspor’la 12 Eylül 2019 tarihinde 3+2 yıllık sponsorluk anlaşması imzalamış ve anlaşma Mayıs 2022’de sona ermişti. Bu anlaşmayla Konyaspor’un kasasına 3 milyon 500 bin lira girmişti.