Bolu’da içme suyu nedeniyle hastanelik olanlar anlattı: Sürekli diyalize girdik, gözümde sıkıntı var, oğlum konuşamıyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastaneye kaldırılan 148 kişiden birinin tedavisi üç aydır sürüyor.

Kentte temizlik çalışmaları başlatılmıştı. Fotoğraf: AA

Köyde, 16 Temmuz ve sonrasında içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye onlarca kişi başvurmuştu. Bir kısmı Ankara’nın aralarında olduğu başka kentlere nakledilmişti. 22 Temmuz’da hastaların bazılarına, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konmuştu. 23 Temmuz’da Eyüp Ertem (49), Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Taburcu olan 146 kişi arasındaki köy sakinleri yaşadıklarını AA’ya anlattı.

İki ay yoğun bakımda kalan Tuğba Karadağ, hastalık sürecini çok hatırlamadığını belirterek, “Yoğun bakımdan sonra 15 gün normal serviste kaldım. Yemek yiyemedim, kusuyordum. Çok zor zamanlar geçirdim” dedi.

Bebeğini emziremiyor

Tedavisinin sürdüğünü aktaran Karadağ şöyle konuştu: “Kontrollerime gidiyorum. Beş-altı ilaç alıyorum. Bebeğimde şu anda gözle görülür bir sorun yok ama o da ilaç kullanıyor. Emziremiyorum. Baş dönmesi, göz kararmaları var. Kalp yetmezliği var şu anda. Daha önceden yoktu. Gözlerim sıkıntılı, etrafımı karanlık görüyorum. Gözlerim pıhtı atmış nöbet geçirdiğimde.”

Huri Beyzanur Gülen de çok kötü bir hastalık süreci geçirdiğini dile getirerek yaşadıklarını şöyle anlattı: “Böbreklerim iflas etme durumuna geldi. Sürekli diyalize girdik. Psikolojik olarak çok zor bir süreçti. Bir can kaybı oldu. O yüzden çok ciddiye alınması gereken bir konu. Şu anda nefes almayla alakalı sıkıntım var, eskisi gibi değilim.”

Açıklama bekliyorlar

Gülen, suçluların belirlenip adalet karşısına çıkarılmasını istedi.

Eşi ve küçük kızıyla rahatsızlanan Salih Kaplan da tedavisi süren hastanın küçük kızı olduğunu, çok ağır bir süreç geçirdiğini belirterek, ”Ama taburcu olup sıkıntı yaşayanlar da var” dedi.

Mağduriyete kimin sebep olduğuyla ilgili şu ana kadar bir gelişme olmadığını ifade eden Kaplan, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Sağ elini kullanamıyor

Oğlu yaklaşık 50 gün yoğun bakımda kalan anlatan Nursel Gülen de şunları söyledi:

“O 50 gün entübeydi. Çok ağır tedavilerden geçti. Nörolojik anlamda ve böbrek konusunda ağır hasar aldı 20 gün normal serviste kaldıktan sonra iki haftadır evimizdeyiz. Haftada iki kez Bursa’ya hastaneye gidiyoruz kontrole. Nörolojik anlamda çocuğumda tutulmalar oldu. Sağ elini tam anlamıyla kullanamıyor. Konuşması tamamen gitti. Entübe edilip uyandıktan sonra oğlum konuşma yetisini kaybetti. Çok sağlıklı bir evladım vardı.”