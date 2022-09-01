Bolu’daki içme suyu zehirlenmesi: Sekiz kişinin tedavisi sürüyor

Bolu merkeze bağlı Yuva köyünde içme suyundan etkilenerek hastanelere kaldırılan 148 kişiden sekizinin tedavisi devam ediyor.

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Köyde, 16 Temmuz’dan beri içme suyu kaynaklı kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye onlarca kişi başvurmuştu. Vakalar yükselmeye başlayınca bazıları Ankara’nın da aralarında olduğu başka kentlere nakledilmişti. 22 Temmuz’da hastaların bazılarına, kanlı ishalle ortaya çıkan, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden Hemolitik Üremik Sendrom (HÜS) tanısı konmuştu. 23 Temmuz’da Eyüp Ertem (49), Ankara Şehir Hastanesi’nde hayatını kaybetmişti.

Valilik hastanelere başvuran 148 kişiden 140’ının tedavilerinin tamamlanıp taburcu edildiklerini açıkladı.

Tedavisi süren sekiz kişiden yoğun bakımdaki iki kişinin sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

Adli ve idari soruşturma da devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların çalışmaları sürdürülüyor.