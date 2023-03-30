Bolsonaro, Lula’ya muhalefet için Brezilya’ya dönüyor

Brezilya’nın aşırı sağcı politikacısı ve geçen yılki seçim yenilgisini asla kabullenmeyen eski devlet başkanı Jair Bolsonaro, solcu devlet başkanı Luiz Inacio’nun karşısında muhalefete liderlik yapmak için seçim sonrasında ayrıldığı ülkesine geri dönüyor.

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Binlerce Bolsonaro yanlısının Brezilya havaalanında karşılama yapması beklenirken yetkililer güvenlik önlemlerini artırarak, başkentte merkez hattında şiddete dönebilecek protestoları engellemek için trafiği kapattı.

Yola çıkmadan önce Bolsonaro, geçmiş deneyimlerinden faydalanarak partisi Liberal Parti’ye yerel seçim kampanyasında destek olacağını belirterek ekimde kaybettiği seçimin kapanmış bir sayfa olduğunu sözlerine ekledi.

CNN Brezilya’ya yaptığı açıklamada Bolsonaro “Yeni bir sayfa açtık ve gelecek seçimlere hazırlanıyoruz” dedi.

Ne olmuştu?

Brezilya’da 30 Ekim 2022’de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Luiz Inacio Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, günlerce süren otoyol kapatma eylemleri düzenlemiş, ordu karargahları önünde toplanıp silahlı kuvvetleri Lula’nın görevi devralmasını önlemeye çağırmıştı.

Ülkede cumhuriyetin ilanının 123’üncü yıldönümü 15 Kasım’da gösteriler başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde yoğunlaşmıştı. Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak’ta ise polis bariyerini aşıp kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gazla müdahale eden polis, devlet başkanlığı sarayı ve yüksek mahkeme binasına girilmesini engelleyememişti.

Kongre ve diğer kamu binalarına yönelik baskına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınanların sayısının 1800’e ulaştığı bildirilmişti.

Yeni devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023’te parlamentoda yemin edip görevine başlamıştı.