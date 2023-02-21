Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü öğretim üyesi Ünal Zenginobuz görevine geri döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nden uzaklaştırılan ve görevlerinden alınan ekonomi bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Zenginobuz üniversiteye geri döndü.

Ünal Zenginobuz. Fotoğraf: Ayfer Bartu Candan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından atanan ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi tarafından Zenginobuz hakkında disiplin soruşturması açılarak 22 Ağustos’ta görevlerinden üç ay süreyle uzaklaştırılmış ve ertesi gün okula alınmamıştı.

‘Kayyım yönetim’ Zenginobuz’un görevden uzaklaştırılma süresini 23 Kasım’da üç ay daha uzatmıştı.

Boğaziçi yönetimi, 20 Şubat tarihinde sona eren uzaklaştırma süresini bir kez daha uzatmadı. Böylece akademisyenin bu dönem için ders vermesinin önündeki engel kalkmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Zenginobuz, şunları söyledi: “Geçen süre içinde hakkımda tam sekiz soruşturma yürütüldü. Bunlardan altısı üniversite içinde sonuçlandı. Bunun için önce üniversiteye dışarıdan getirilmiş kişileri soruşturmacı atayıp sonra da hukuk dışı bir şekilde rektör yardımcılarından oluşturdukları disiplin kurullarında karar aldırdılar.”

Beş disiplin cezasının iptali için yürütmeyi durdurma talebiyle dava açıldığını belirten öğretim üyesi, “Henüz hiçbirinde karar açıklanmadı” dedi. Zenginobuz, kararların yargıda iptal edileceğine inandığını söyledi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Zenginobuz’a soruşturma açılmasının nedenlerinden biri de mahkeme kararına rağmen bir öğrencinin girmesi gereken sınavlara girişinin engellenmesiydi. Söz konusu öğrenci bu iddiayı yalanlıyor.

Bunun haricinde Dr. Mohan Ravichandran, Can Candan, Dr. Tolga Sütlü ve ders vermeleri engellenen yarı zamanlı ve bir kısmı emekli olup üniversiteye katkı sunan çok sayıda akademisyene konulan yasak ve bu yasaklara karşı hukuk mücadelesi de devam ediyor.