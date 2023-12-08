Nobel ödüllü müzisyen Bob Dylan, İskoçya’nın dağlık bölgesi Highlands’deki ‘inziva’ evini 4 milyon 257 bin 650 sterline ( 154 milyon 766 bin 166 lira) sattı.

Fotoğraflar: Knight Frank / BBC

82 yaşındaki Dylan, ‘görkemli ev’ Aultmore House’u kardeşi David Zimmerman’la birlikte 2,2 milyon sterline (80 milyon 234 bin lira) satın almıştı.

BBC‘nin haberine göre Dylan evi bu yılın başlarında 3 milyon sterlinin (109 milyon 410 bin lira) üzerinde bir teklifle satışa çıkardı.

Dylan mülkünü yaklaşık yüzde 50 karla viski üreticisi Angus Dundee Distillers’a sattı.

25 dönümlük arazi

Evde bir müzik odası da dahil olmak üzere çeşitli resepsiyon odaları, 11 banyo ve yedi çatı katı yatak odası var.

Ev, kulübeler, büyük bir sera, duvarlarla çevrili bahçe, köşkler, çeşme ve kroket çimi de olan 25 dönümlük bir araziyle çevrili.

Dylan, 1997 Grammy Ödüllü Time Out of Mind albümündeki Highlands şarkısı da dahil olmak üzere, çalışmalarında daha önce Highlands’ten görüntüler kullanmıştır.

Ev, 1911-1914 yılları arasında işadamı Archibald Merrilees için bir tatil evi olarak inşa edilmişti.