Bob Dylan 60 yıl sonra yeniden kaydetti: Tek kopyanın 1 milyon sterline alıcı bulacağı tahmin ediliyor

Bob Dylan’ın 60 yıl sonra yeniden kaydettiği Blowin’ in the Wind şarkısı tek bir kopya olarak açık artırmaya çıkacak. 1 milyon sterline kadar alıcı bulması bekleniyor.

Fotoğraf: Reuters

Sivil haklar hareketinin marşı haline gelen şarkı 1962 temmuzunda çıkmıştı. Yeniden kaydettiği versiyonu Dylan’ın uzun süredir işbirliği yaptığı müzisyen ve yapımcı T Bone Burnett tarafından geliştirilen yeni bir analog format Ionic Original’ın ilk işi oldu.

Ionic bu kayıt için türünün tek örneği olan verniklenmiş alüminyum disk üretecek.

Yalnızca bir kopyası yayınlanacak şarkı 7 Temmuz’da Londra’daki Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak. 600 bin-1 milyon sterlin arası alıcı bulacağı tahmin ediliyor.

Chirsitie’s uzmanı Blowin’ in the Wind’i son yüzyılda yazılmış en önemli şarkılardan biri olarak nitelendirdi.