Bob Dylan’ın aşk mektupları satıldı

ABD’li şarkıcı, besteci ve söz yazarı Bob Dylan’ın (81) lisedeyken kız arkadaşına yazdığı mektuplar açık artırmayla 670 bin dolara (yaklaşık 12,5 milyon lira) satıldı.

Fotoğraf: RR Auctions

Genç Dylan’ın el yazısı 42 mektubunu Portekiz’de, Porto’daki dünyaca ünlü kitapçı ‘Livraria Lello’ satın aldı. Açık artırmayı düzenleyen müzayede evi RR Auction, mektupların, Dylan hayranları ve araştırma yapmak isteyen akademisyenler için saklanacağını açıkladı.

Minnesota eyaleti sınırlarındaki Hibbing’de yaşayan ‘Bob Zimmerman’ olarak tanındığı dönemde, 1957-1959’da, kız arkadaşı Barbara Ann Hewitt’e yazdığı duygusal aşk mektupları Dylan’ın lise yıllarına ışık tutuyor.

Dylan bazı mektuplarda müzikteki kariyeri için ismini değiştirmeyi ve 1 milyon albüm satmayı umduğunu ifade ediyor. Hewitt’e çok aşık olduğunu anlatıyor ve onu ‘Buddy Holly’ şova davet ediyor. Şiir de yazdığı mektuplarda lise öğrencileri arasında konuşulan konulardan, müzikten, otomobillerden, kıyafetlerden bahsediyor.

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Mektupları, Hewitt 2020’de öldükten sonra kızı buldu.

O mektuplarda 1 milyon albüm satmayı hayal ettiğini belirten Dylan’ın 125 milyon albümü satıldı.