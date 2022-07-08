Bob Dylan’ın 60 yıl sonra yeniden kaydını yaptığı şarkının türünün tek örneği plağı 1,5 milyon sterline satıldı

Bob Dylan’ın 60 yıl sonra yeniden kaydettiği Blowin’ in the Wind şarkısının tek kopyası açık artırmada 1,482 milyon sterline (30 milyon 646 bin lira) alıcı buldu.

Fotoğraf: Christie’s

Sivil haklar hareketinin marşı haline gelen şarkı 1962 temmuzunda çıkmıştı. Yeniden kaydettiği versiyonu Dylan’ın uzun süredir işbirliği yaptığı müzisyen ve yapımcı T Bone Burnett tarafından geliştirilen yeni bir analog format Ionic Original’ın ilk işi oldu.

Britanya’nın başkenti Londra’da, Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılan kopyanın 600 bin-1 milyon sterlin arası alıcı bulacağı tahmin ediliyordu.

Ahşap bir saklama kutusuyla satılan plakta Nobel ve Grammy ödüllü müzisyen Dylan’ın, yapımcı T Bone Burnett ve mastering mühendisi Jeff Powell’in imzası var.