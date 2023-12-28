BM: Gazze’de 10 kişiden dördü açlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze’de yaşayanların yüzde 40’ının açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

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Gazzeli yetkililere göre savaşın başlangıcından bu yana en az 8 bin 800’ü çocuk, 6 bin 300’ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü ve 55 bin 603 kişi de yaralandı.

Bölgede ayrıca hastalık ve açlık krizi de başladı.

BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, X hesabından açlık riskine dikkat çekti.

Kentte ‘felaket boyutta’ açlık sorunu olduğunu kaydeden White, “Nüfusun yüzde 40’ı şu anda açlık tehlikesiyle karşı karşıya. Gerçek şu ki Gazze halkı için daha fazla yardıma ihtiyacımız var ve geriye kalan tek umut insani ateşkestir” dedi.

Kentte savaştan önce yaklaşık 2 milyon 200 bin kişi yaşıyordu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de beş yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölüm riski altında olduğunu duyurmuştu.