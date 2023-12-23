UNICEF: Gazze’de 335 bin çocuk açlıktan ölümle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Gazze’de beş yaşın altındaki 335 bin çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı ölüm riski altında olduğunu duyurdu.

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AA’nın haberine göre UNICEF tarafından paylaşılan açıklamada Gazze’de açlığın acil seviyeye ulaştığı ve ‘yarım milyondan fazla kişinin gıda yetersizliği riskiyle karşı karşıya olduğu’ belirtildi.

Açıklamada, “Tamamen insan ürünü, öngörülebilir ve önlenebilir felaket şartlarında, Gazzeli çocuklar ve aileleri havadan ve karadan şiddete maruz kalıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında “Bulgular, kıtlık şartlarının devam etmesi durumunda beş yaşın altındaki 335 bin çocuğun yüksek derecede kötü beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor” dendi.

Gelecek haftalarda ‘en az 10 bin çocuğun insan hayatını tehdit edecek derecede yetersiz beslenme riskiyle yüz yüze kalacağı’ da kaydedildi.

Dünya Gıda Programı (WFP) önceki günlerde 570 binden fazla kişinin ‘felaket düzeyinde açlıkla’ karşı karşıya olduğu uyarısında bulunulmuştu.