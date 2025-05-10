Blake Lively-Justin Baldoni davası: Taylor Swift ifadeye çağrıldı

ABD’li şarkıcı Taylor Swift, yönetmen ve aktör Justin Baldoni’nin, aktris Blake Lively’e açtığı iftira davasında mahkemeye çağrıldı.

Fotoğraf: NYT

Blake Lively aralıkta ‘It Ends with Us’ filminin yönetmeni ve rol arkadaşı Justin Baldoni hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla şikayette bulunarak dava açmıştı. ABD’li aktris ayrıca Baldoni’yi filmi tanıtırken medyadaki zedelemek için bir ‘sosyal manipülasyon kampanyası’ düzenlemekle suçlamıştı.

Baldoni’yse iddiaları yalanlayarak Lively ve eşi Reynolds’a 400 milyon dolara tazminat talebiyle iftira davası açmıştı. Baldoni, Reynolds’ı Lively’nin filmi ‘ele geçirmesine’ ve kariyerini bitirmesine yardım etmekle suçlamıştı.

Fotoğraflar: Blake Lively / Justin Baldoni / Instagram

Baldoni ayrıca Blake Lively’yi, filmin prodüksiyonu üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için şarkıcı Taylor Swift’i kullanmakla suçlamıştı.

Davada yeni bir gelişme yaşandı ve mahkeme Taylor Swift’i ifade vermek üzere mahkemeye çağırdı.

CNN’e Swift’in sözcüsü, Baldoni’nin iddialarını reddetti: “Taylor Swift bu filmin setine hiç ayak basmadı, oyuncu seçimi veya yaratıcı kararlarda yer almadı, filmin müziğini de yapmadı. Dünya turnesinde olduğu için filmi yayınlandıktan haftalar sonra bile izleyemedi. Taylor’ın bu filmle bağlantısı ‘My Tears Ricochet’ adlı bir şarkının kullanımına izin vermesiydi.”

Hollywood’u sarsan davada duruşmaların 2026 Mart’ta başlaması bekleniyor. Swift’in ifade verip vermeyeceğiyse henüz netlik kazanmadı.



