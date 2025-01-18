Justin Baldoni, Blake Lively'e karşı dava açtı

Justin Baldoni, rol arkadaşı Blake Lively’e 400 milyon dolarlık davayla karşılık verdi.

Oyuncu Blake Lively, aralık ayında Baldoni’ye karşı, cinsel tacizde bulunduğu ve Baldoni’nin itibarını yok etmek için kampanya yürüttüğü iddiasıyla yasal şikayette bulunmuştu.

Oyuncu ve yönetmen Justin Baldoni, iddialara ‘It Ends With Us’ filmindeki rol arkadaşı Blake Lively’ye ve eşi Ryan Reynolds’a karşı; medeni gasp, iftira ve mahremiyetin ihlali iddialarıyla 400 milyon dolar (Yaklaşık 14 milyar 227 milyon lira) tutarında tazminat davası açarak karşılık verdi.

40 yaşındaki Baldoni’nin avukatları, zorlu hukuk mücadelesinin son aşamasında Lively ve ekibinin kendisini yok etmek için ikiyüzlü bir girişimde bulunduğunu iddia etti. Avukatı Bryan Freedman, oyuncunun ve ortaklarının medyaya büyük ölçüde düzenlenmiş, asılsız, yeni ve tahrif edilmiş bilgiler yaydığını ve ayrıca Lively ve ekibinin iğrenç bencil nedenlerle müvekkilinin itibarını ve geçim kaynaklarını yerle bir etmeye çalıştığını söyledi.

Lively’nin hukuk ekibi ise davayı ‘istismarcıların oyun kitabındaki bir başka bölüm’ olarak tanımladı ve yapılan açıklamada ‘Bu çok eski bir hikaye: Bir kadın cinsel taciz ve misilleme konusunda somut kanıtlarla konuşuyor ve tacizci, durumu mağdurun aleyhine çevirmeye çalışıyor. Kanıtlar, oyuncuların ve diğerlerinin Bay Baldoni ve Wayfarer ile ilgili olumsuz deneyimler yaşadığını gösterecek. Kadına saldırı stratejisi umutsuzdur, Bayan Lively’nin şikayetindeki delilleri çürütmemektedir ve başarısız olacaktır.’ denildi.

İki oyuncu arasındaki anlaşmazlık, Colleen Hoover’ın aile içi şiddeti konu alan romanından uyarlanan ‘It Ends With Us’ filminin setinde başladı.

Geçtiğimiz ağustos ayında vizyona giren film, dünya çapında 350 milyon dolardan fazla hasılat elde ederek gişede büyük başarı elde etti. Ancak basın turunda, New York’taki gala sırasında kırmızı halıda birlikte görüntülenmeyen oyuncular arasında her şeyin yolunda olmadığı ortaya çıktı ve Baldoni, Londra’daki galaya hiç katılmadı.

Filmin yayınlanmasından dört ay sonra Lively, Baldoni’ye karşı yasal bir şikayette bulunarak, Baldoni’yi ve yapım şirketi Wayfarer’ın patronunu cinsel tacizin yanı sıra sette düşmanca bir çalışma ortamı yaratmakla suçladı.