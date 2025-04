Menajerlik ajansı, cinsel taciz suçlaması sonrası aktör Justin Baldoni ile yollarını ayırdı

Menajerlik ajansı WME, ABD’li aktris Blake Lively’nin açtığı cinsel taciz davası ardından ABD’li aktör ve yönetmen Justin Baldoni ile yollarını ayırdı.

Fotoğraflar: Blake Lively / Justin Baldoni / Instagram

The Hollywood Reporter‘ın haberine göre Blake Lively’nin açtığı dava sonrasında WME ajansı, ‘It Ends With Us’ filminin yıldızı Justin Baldoni ile yollarını ayırdı.

WME ajansı tarafından eşi Ryan Reynolds ile birlikte temsil edilen Lively, Baldoni’yi cinsel tacizle suçladı ve aktörün ‘itibarını yok etmek’ için bir kampanya başlattığını ileri sürdü.

Dava dilekçesindeki bilgilere göre set sırasında Lively, Ryan Reynolds, Baldoni ve avukatlarının katıldığı, It Ends With Us setinden gelen şikayetlerin konuşulduğu bir toplantı yapıldı.

Toplantıda Black Lively’ye şöyle bir söz verildi: “Blake’e artık çıplak video veya kadın görüntüleri gösterilmeyecek, Baldoni’nin iddia edilen önceki ‘pornografi bağımlılığı’ndan bahsedilmeyecek ve Blake ve diğerlerinin önünde cinsel keşifler hakkında bir daha konuşulmayacak.”

Dava dilekçesinde ayrıca şu şekilde şartlar koşuldu: “Oyuncuların ve ekibin cinsel organlarına dair bir daha hiçbir açıklama yapılmayacak, Blake’in kilosuyla ilgili bir daha hiçbir soruşturma yapılmayacak ve Blake’in ölmüş babasından bir daha hiç bahsedilmeyecek. Senaryoya, Blake Lively’nin projeye katılırken onayladığı senaryonun kapsamı dışında seks sahneleri, oral seks veya kamera karşısında orgazma ulaşma gibi sahneler eklenemeyecek.”

Ciddi Baldoni, hafif Lively manipülasyonu!

Dava dosyasında ayrıca ilginç bir bilgi de vardı. Ortaya çıkan bilgilere göre; ‘It Ends With Us‘ oyuncu kadrosunun ve ekibinin, aile içi şiddet içeren bir konu olmasına rağmen filmi ‘üzücü veya ağır’ hissettirmeden ‘umut dolu’ bir hikaye olarak tanıtmakla olarak yükümlü olduğu belirtiliyor.

Oysa bu yükümlülükten kimsenin haberi olmadığından Baldoni basın tanıtım turu sırasında filmin oldukça ciddi konusuna odaklanırken Lively, filmi hafif bir üslupla tanıttığı için eleştirilmişti.

Dava dilekçesinde bu durum şöyle yer aldı: “Halkın bilmediği bir diğer şey ise, Baldoni ve ekibinin ‘sosyal manipülasyon’ olarak tanımladığı, Bayan Lively’nin itibarını ‘yok etmek’ için tasarlanmış çok katmanlı bir planın başlangıcı olduğuydu.”

Lively, New York Times’a verdiği röportajda “Umarım hukuki girişimlerim, uygunsuz davranışlar hakkında konuşan insanlara zarar vermek için uygulanan bu uğursuz misilleme taktiklerinin perdesini aralamaya ve hedef alınabilecek diğer kişileri korumaya yardımcı olur.”

Baldoni’nin avukatıysa iddiaları ‘utanç verici’, ‘kesinlikle yanlış’ ve ‘Lively’nin itibarını düzeltmek için yapılan bir başka çaresiz girişim’ olarak nitelendirdi.