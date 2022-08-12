Ryan Reynolds aldı, pişman oldu: Eşinize danışmadan futbol takımı almayın!

Kendisi gibi oyuncu olan karısı Blake Lively’den habersiz 2,75 milyon dolarlık harcama yapan Ryan Reynolds, karısının nasıl tepki verdiğini anlattı.

Fotoğraf: Ryan Rynolds

45 yaşındaki oyuncu geçen akşam katıldığı televizyon programı Jimmy Kimmel Live’da, Galler’deki Wrexham A.F.C. futbol takımını yapımcı ve oyuncu arkadaşı Rob McElhenney ile ortak olarak alırken Blake Lively’ye haber vermediğini açıkladı.

Raynolds haberi Blake Lively’yle nasıl paylaştığını şaka yollu anlattı: “‘Bir kötü haberlerim ve bir de daha kötü haberlerim var’ dedim. ‘Kötü haber, yine yanlışlıkla birinin mesajlarına girdim. Daha kötü haberim, Galler’de beşinci ligdeki bir futbol takımının yarısını satın almış olabilirim’.”

Kimmel’ın- Lively’nin nasıl tepki verdiğini sorması üzerine “iyi değil” yanıtını verdi.

Ekonomi yayını Fortune.com’da yayınlanan haberin devamında, harcamaları milyon dolar mertebesinde olmasa da ortak hedefler için para biriktiren çiftlerin bu olaydan ders çıkartabilecekleri söyleniyor. ‘Evlilik bir tür ortaklık ve ortaklıkta güven her şeyden önemli’ denen yazıda, çiftlerin ‘eve giren aylık para miktarının yüzde 10’undan fazlasını’ harcarken birbirlerine haber vermesinin iyi olabileceği belirtiliyor.