Binance’den Fransa’ya 100 milyon avro yatırım

Binance, Fransa’da Avrupa’nın blockchain ve kripto para ekosistemini geliştirmek için 100 milyon avroluk bir girişim başlattı.

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Binance daha önce ABD, Britanya, Japonya, Singapur, Almanya ve İtalya gibi finans piyasalarının merkezi ülkelerde hedefe oturtulmuş, pek çok ülke platform üzerinden yapılan işlemlere tedbir getirme yoluna girmişti. Binance birbirinden bağımsız şirketler kurarak düzenleyici kurumlarda kaçabiliyor ama giderek artan önlemler bunu her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Cayman Adaları’nda kurulan kripto para borsasının Singapur’da bir ofisi bulunuyor. Bunun yanında borsanın belirli tek bir merkez ofisi bulunmuyor.

Dünya Gazetesi’nde yer alan habere göre Binance’nin CEO’su Changpeng Zho (CZ), Paris’te düzenlenen konferansta ‘Objective Moon’ adını verdikleri girişimin detaylarıyla ilgili şunları söyledi: “Fransa’daki yatırımımızla birlikte Avrupa’nın blockchain ve kripto para alanında gelişimini desteklemek istiyoruz.”

Fransa Fintech Başkanı Alain Clot ise iş birliğine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı: “Fransa’nın merkezi olmayan finans alanında Avrupa’nın önde gelen oyuncusu olmak için düzenleme, yetenek ve uzmanlık açısından benzersiz bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz. Binance ile başlayan bu iş birliğiyle ekosistemin önümüzdeki yıllarda dünyada önemli ölçüde büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz.”

Binance’nin finanse ettiği ve kâr amacı gütmeyen bir dernek olan France FinTech’in desteklediği proje, Fransa’da bir Binance Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin kurulmasını, blok zincir güvenliğinin kritik bir unsuru olacak ‘Objective Moon Accelerator‘ adlı merkeziyetsiz defter teknolojisi hızlandırıcısının (DLT) geliştirilmesi projesini ve kripto para ekosistemine yeni yetenekler kazandıracak çevrimiçi eğitim programını içeriyor.

Proje kapsamında, Fransa merkezli çevrimiçi eğitim platformu OpenClassrooms ve kripto donanım sağlayıcısı Ledger da eğitim programının geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Şirketin önümüzdeki dönem yatırımlarını Türkiye de dahil Avrupa’nın pek çok ülkesinde yaygınlaştırmayı planlıyor.

Dünya genelinde en az 100 milyon kullanıcısı bulunan platformun Türkiye’de de 1 milyondan fazla kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor.