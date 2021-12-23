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Yaramazlara biraz batar!

Biden, Sincan’dan ithalatı yasaklayan yasayı onayladı

ABD Başkanı Joe Biden, Çin’in ‘zorla çalıştırma yoluyla üretim’ yaptığına dair iddialar nedeniyle Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde üretilen ürünlerin ABD’ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray’ın yazılı açıklamasına göre Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongre’nin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.


Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio’nun sunduğu ve Doğu Türkistan’da Uygur Türkleri ve diğer azınlıkların zorla çalıştırılması yoluyla ürettiği malların ABD’ye ithalatının yasaklanmasını öngören yasa tasarısı Biden’ın imzasıyla yasalaşmış oldu.

Tasarı, Temsilciler Meclisinde 14 Aralık’ta, Senato’da ise 16 Aralık’ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

Doğu Türkistan’da neler oluyor?

Uygurların zorla ‘yeniden eğitim kampları‘nda tutulması, kadınların zorla kısırlaştırılması, çocukların ailelerinden ayrılması, fabrikalarda zorla çalıştırma, sistematik tecavüz ve işkence Çin’e yöneltilen suçlamalardan yalnızca birkaçı.

Hem mevcut hem de eski ABD dışişleri bakanları, Britanya, Kanada ve Hollanda parlamentoları Çin’in Uygurlara yönelik muamelesini soykırım olarak nitelendirmişti.

Birleşmiş Milletler’e göre, Çin, ‘mesleki eğitim verdiğini ve aşırılığı ortadan kaldırmayı amaçladığını’ iddia ettiği kamplarda en az 1 milyon Uygur Türkü’nü tutuyor.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çin, şu ana kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin verdi.

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