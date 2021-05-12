Biden’a göre İsrail kendini savunuyor

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarını ‘kendini savunmaya hakkı’na yordu.

Fotoğraf: Reuters

Beyaz Saray’daki basın toplantısında, yönetiminin, ‘Ortadoğu’daki muadilleriyle sürekli temas halinde’ bulunduğunu kaydeden ABD başkanı, “Umarım bunun bir an önce bir sonuca varacağını göreceğiz” dedi.

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Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla görüştüğünü ve Beyaz Saray’ın yakında bu görüşmeyle ilgili bir açıklama yayınlayacağını aktardı.

ABD başkanı, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırıları için, “İsrail’in kendini savunmaya hakkı var” dedi.

Ne oluyor?

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerginlik, nisan ayının son haftasında Filistinlilerin oruçlarını eski kentin Şam Kapısı’nın merdivenlerinde açmasının engellenmesiyle başlamıştı.

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Gazze Şeridi’ndeki Filistinli örgütler, İsrail polisinin Doğu Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nden çekilmesi için 10 Mayıs günü yerel saatle 18:00’e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisi çekilmeyince Gazze’den İsrail’e füze fırlatılmaya başlamıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu Gazze’ye yönelik ‘Surların Muhafızı’ adıyla hava harekatı başlatmıştı.