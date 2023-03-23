Beşiktaş’ta Devlet Bahçeli ‘out’, Erkan Baş ‘in’

DİKEN ÖZEL

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifa ettiği Beşiktaş’ta kongre üyesi oldu.

Devlet Bahçeli ve Erkan Baş

Kahramanmaraş depremlerinin ardından iktidara yönelik öfke tribünlere yansımış, Fenerbahçeliler 25 Şubat’taki Konyaspor maçı boyunca “Hükümet istifa” diye slogan atmıştı. Fenerbahçelileri, 27 Şubat’ta İnönü Stadyumu’nda Antalyaspor’u konuk eden Beşiktaş taraftarları takip etmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahil iktidar milletvekilleri kulüpleri Twitter’dan hedef göstermişti.

Bahçeli tweet attığı sırada Beşiktaş tribünlerinden aynı sloganlar atılınca, klübün kongre üyeliğinden ‘milli ve manevi değerler’ nedeniyle istifa etmişti.

Diken’in TİP kaynaklarından edindiği bilgiye göre Bahçeli’nin istifasından kısa bir süre sonra Erkan Baş, Beşiktaş’ta kongre üyesi oldu.

Baş’ın üyeliğinin Bahçeli’nin istifasıyla ilgisi olmadığı, üyeliğin genel başkanın bir süredir aklında olduğu belirtildi.