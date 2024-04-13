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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin yedi günlük bilançosu: 55 ölü, 7 bin 331 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin yedi gününde 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 331 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin geride kalan yedi gününde meydana gelen 4 bin 370 trafik kazasında, 55 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 bin 331 kişinin yaralandığını bildirdi.


Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları dedi:

* Tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme ve akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

* Karayollarımızda trafik yoğunluğu tekrar artmaya başladı; Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

* Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin yedinci günü 12 Nisan 2024 cuma gününde; 664 trafik kazası meydana geldi. 349 bin 174 araç denetlendi. 24 bin 583 araca hız ve radar işlemi, 27 bin 808 aracaysa diğer işlemler yapıldı.

* Bayram tatilinin ilk yedi gününde toplam; (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma) 4 bin 370 trafik kazası meydana geldi. 55 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.  7 bin 331 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bayram tatilinin altı günlük bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

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