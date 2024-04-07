Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazasının meydana geldiğini ve dokuz kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dokuz günlük bayram tatili için yolculukların başladığını, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin gerekli önlemleri aldığını, denetimleri hassasiyetle devam ettiğini söyledi:

“Bayram tatilinin 1’inci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk günü trafik kazalarında maalesef 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1047 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.”