Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde meydana gelen 1838 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 912 kişi de yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin üçüncü gününde, 615 trafik kazası meydana geldiğini, 360 bin 495 aracın denetlendiğini, 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Bayram tatilinin, cumartesi, pazar ve pazartesiyi kapsayan ilk üç gününde 1838 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 912 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı