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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk iki gününde trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişininse yaralandığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bayram tatilinin ikinci gününde 572 trafik kazasının meydana geldiğini, 408 bin 796 aracın denetlendiğini, 19 bin 488 araca hız ve radar, 33 bin 145 aracaysa diğer işlemlerin yapıldığını duyurdu.


Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 1966 vatandaşın da yaralandığını söyledi.

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

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