Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 870 kişi de yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 aracaysa diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.

Bayram tatilinin, cumartesi, pazar, pazartesiyi ve salıyı kapsayan ilk dört gününde 2 bin 453 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin de yaralandığını söyledi.