Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin ilk dört gününde meydana gelen 2 bin 453 trafik kazasında 26 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 870 kişi de yaralandı.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda bayram tatilinin dördüncü gününde 615 trafik kazası meydana geldiğini, 431 bin 871 aracın denetlendiğini, 24 bin 432 araca hız ve radar işlemi, 38 bin 425 aracaysa diğer işlemlerin yapıldığını aktardı.


Bayram tatilinin, cumartesi, pazar, pazartesiyi ve salıyı kapsayan ilk dört gününde 2 bin 453 trafik kazasının meydana geldiğini kaydeden Yerlikaya, bu kazalarda 26 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 870 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

SON HABERLER

TFF’den ‘yabancı VAR’ kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig’de sezon sonuna kadar kritik maçlara yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirme kararı aldı.