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Yaramazlara biraz batar!

Bayram tatilinin altı günlük bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin altı gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı


* Bayramın ilk altı gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. 

* Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin altıncı günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 aracaysa diğer işlemler yapıldı.

* Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Bayram tatilinin dört günlük bilançosu: 26 ölü, 3 bin 870 yaralı

Bayram tatilinin üç günlük bilançosu: 19 ölü, 2 bin 912 yaralı

Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 12 ölü, 1966 yaralı

Bayram tatilinin ilk günü: 651 trafik kazası, dokuz ölü, 1047 yaralı

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