Bayram tatilinin altı günlük bilançosu: 48 ölü, 6 bin 184 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin altı gününde 3 bin 706 trafik kazası meydana geldi. 48 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 184 kişinin yaralandığını bildirdi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı

* Bayramın ilk altı gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım.

* Bayram tatili boyunca Trafik Polislerimiz ve Jandarma Trafiğimiz, denetimlerine 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin altıncı günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde; 635 trafik kazası meydana geldi. 391 bin 472 araç denetlendi. 23 bin 813 araca hız ve radar işlemi, 23 bin 886 aracaysa diğer işlemler yapıldı.

* Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam; (cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6.184 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.