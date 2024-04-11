Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 38 ölü, 5 bin 26 yaralı

Ramazan bayramı tatilinin ilk beş gününde 3 bin 71 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bayram tatilinin ilk beş gününde 3 bin 71 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı.

Kazalarda 38 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 26 kişi yaralandı.

Bayram tatilinin beşinci gününde 618 trafik kazası meydana geldi, 339 bin 285 araç denetlendi, 21 bin 807 araca hız ve radar, 16 bin 650 aracaysa diğer işlemler yapıldı.