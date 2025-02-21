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Yaramazlara biraz batar!

Basın İlan Kurumu'nun yeni üyeleri belli oldu

Basın İlan Kurumu’nun (BİK) yeni yönetim kurulu üyeleri ve denetçiler belirlendi.

Fotoğraf: BİK

BİK’in açıklamasına göre seçim sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine hükümet grubundan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, basın grubundan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, tarafsızlar grubundansa Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.


Denetçiler kuruluysa Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik’ten oluştu.

Yönetim kurulu başkanlığına Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Edibe Sözen, yönetim kurulu başkan vekilliğineyse İdris Kardaş seçildi.

Ayrıca toplantıda Lozan Barış Antlaşması kapsamında Türkiye’de azınlık statüsündeki topluluklarca çıkarılan gazetelere yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.

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