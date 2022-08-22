Basın İlan Kurumu, Evrensel’in reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti

Basın İlan Kurumu (BİK), 2019 yılından bu yana 3 yıldır ilan verilmeyen Evrensel gazetesinin resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını tümüyle iptal etti.

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BİK Genel Müdürlüğü’nce Evrensel gazetesine iletilen tebligatta, okurların bayilerden birden fazla gazete satın alması, kurum abonelikleri ve kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığı iddiası iptal kararına gerekçe gösterildi. Alınan son kararla, askıda tutulan bu hak tümüyle iptal edilmiş oldu.

Evrensel’de yer alan habere göre; BİK, bugün gönderdiği kararında, 19 Temmuz’da bayi denetimleri gerçekleştirildiğini 20 Temmuz’da ise idari denetim yapıldığını ifade etti. Bayi denetim sonuçlarına yer verilen kararda, Emek Partisi’nin (EMEP) 13 farklı il ve ilçe örgütünün aldığı abone gazeteleri ile İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli’de farklı bayilere gönderilen gazetelerin birkaç kişi tarafından toplu şekilde alınması, iptale gerekçe sayıldı.

14 ve 16 Eylül 2019 tarihlerinde de bayi denetimi yaptığını söyleyen BİK, Evrensel’in “dört bin adetlik asgari fiili satış şartını yerine getirmediğini” ileri sürerek resmi ilan ve reklam yayımlama hakkını iptal etti.