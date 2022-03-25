Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’a ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başak Cengiz’i, kaldırımda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet ve altı yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara’da çalışan ve proje için kısa süreliğine İstanbul’da bulunan 28 yaşındaki mimar Cengiz 9 Kasım 2021’de Ataşehir’de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz’un kılıç saldırısının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

AA’nın haberine göre Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ikinci duruşmada Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporların okunmasının ardından savcılık mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Can Göktuğ Boz’un daha önce maktul Başak Cengiz’i hiç tanımadığı, sanığın tek başına ve savunmasız olan Cengiz’in takip ettiği belirtildi.

Sanığın Başak Cengiz’i daha da savunmasız yakalamak, arkasından saldırmak için maktulün sokaktan geçişini izlediği belirtilen mütalaada, sanığın kısa bir süre yürüyerek takip ettiği Cengiz’e koşarak yetiştiği anlatıldı.

29 saniyede 12 kez

Mütalaada, sanığın kılıcı iki eliyle tutarak Cengiz’e sapladığı ve maktulün de direnme hareketi gösterdiği belirtilerek, sanığın duraksamadan 29 saniye boyunca altısı öldürücü olmak üzere 12 kılıç darbesiyle saldırısını sürdürdüğü kaydedildi.

Mütalaada, maktulün “İmdat” sesini duyan kişinin yaklaşmaya çalıştığı sırada sanığın kılıcı havaya kaldırarak, “Sana da saplarım, yaklaşma” dediği ifade edildi.

Savcılık mütalaasında, sanık Can Göktuğ Boz’un ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme‘ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘silahla tehdit’ suçundan iki yıldan beş yıla, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da altı aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Pişmanmış!

Mütalaada Başak Cengiz’in öldürülmesine ilişkin anların anlatıldığı sırada duruşma salonunda bulunan Cengiz’in annesi ve bazı yakınlarının fenalaştığı görüldü. Mahkeme başkanı, Cengiz’in annesini sakinleşmesi için salondan çıkarttırdı. Anne Cengiz, bir süre sonra duruşma salonuna geri döndü.

Mütalaanın okunmasının ardından söz verilen ve cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) duruşmaya katılan sanık Can Göktuğ Boz, “Bir diyeceğim yoktur, sadece pişmanım” dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.