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Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un tutukluluk hali devam

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde kılıçla mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’un tutukluluk hali sürecek.

27 yaşındaki Can Göktuğ Boz, kasım ayında 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürmesinin ardından tutuklanmıştı. Katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet ve altı yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Boz için dün dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yaptı.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Boz, 25 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

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