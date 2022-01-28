Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’un tutukluluk hali devam

Merkez Bankası’nın rezervlerinde geçen hafta artış kaydedildi. Verilere göre toplam rezervler 21 Ocak haftasında 109,8 milyar dolardan 110,1 milyar dolara çıktı. Söz konusu haftada net rezervlerde artış kaydedildi. Net rezervler 7,5 milyar dolardan 9,3 milyar dolara yükseldi. Swap hariç veriye bakıldığında ise 21 Ocak haftasında eksi 55,6 milyar dolar seviyesinde. Bir önceki hafta bu rakam […]