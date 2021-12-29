Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ Boz’a ağır müebbet istemi

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde kılıçla mimar Başak Cengiz’i öldüren Can Göktuğ Boz’a ağırlaştırılmış müebbet ve altı yıla kadar hapis talep edildi.
27 yaşındaki Can Göktuğ Boz, kasım ayında 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz’i sokak ortasında samuray kılıcıyla öldürmesinin ardından tutuklanmıştı.
İstanbul Anadolu başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.
İddianamede katil zanlısına ‘tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme’den ağırlaştırılmış talep edildi.
Ayrıca, ‘silahla tehdit’ten iki yıldan beş yıla, ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma’dan altı aydan bir yıla kadar hapis talep edildi.
Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederse dava açılacak.