Bakanlıktan açıklama: Estetik uygulamada tescilli sertifika şartı kalkmadı

MESUDE DEMİR

Diken’in ‘estetik yönetmeliği’ne ilişkin haberi üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama geldi: Bakanlık onaylı sertifika şartı devam ediyor.

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Resmi Gazete’de 7 Ocak’ta yayınlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in ilk maddesindeki ifade şöyleydi:

“15 Şubat 2008 tarihli yönetmeliğin ek 1’inci maddesinin 14’üncü fıkrasında yer alan ‘ Deri ve zührevi hastalıkları uzmanları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahî uzmanları ile bakanlıkça onaylı medikal estetik sertifikası bulunan ‘ ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.”

Değişiklik üzerine hazırladığımız haberde görüşüne başvurduğumuz Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, yukarıdaki ifadeyi, branş sınırlaması ve bakanlık onaylı medikal estetik sertifikası şartının yürürlükten kaldırılması olarak değerlendirmişti.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm hesabı, haberimizi alıntılayarak şu açıklamayı yaptı:

“İnternet Gazetesi Diken’de ‘Tüm hekimlere estetik işlem yapma izni veren yönetmeliğe tepki’ başlıklı haberde bir dizi yanlış bilgi ve değerlendirmeye yer verilmiştir:

1. Estetik uygulamalarının tüm hekimlerce yapılabileceği iddiası

Yeni yönetmelikte açıkça belirtildiği üzere estetik uygulamaları tüm hekimlerin eğitim almadan yapabilmeleri söz konusu değildir. Hekimlerin estetik uygulamaları yapabilmeleri için ya eğitim müfredatlarında bu uygulamaların var olması ya da bakanlıkça onaylı sertifika programıyla bu yetileri kazanmaları gerekmektedir.

2. Yönetmelik değişikliğinin halk sağlığını ve sağlık turizmini olumsuz etkileyeceği iddiası

Sağlık Bakanlığı, yönetmelik değişikliği ile tüm estetik uygulamaların sadece hekimler tarafından uygulanması noktasında kararlılığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla söz konusu değişikliğin doğrudan halk sağlığını koruyan ve bunun yansıması olarak da güvenli sağlık turizmini destekleyen etkileri söz konusudur. Ayrıca sınırlı sayıda hekimle hizmet verilen bu alanda, diğer hekimlerin de yetkinlikleri doğrultusunda işlem yapabilmesine imkân verilerek arz-talep dengesizliğinin giderilmesi hedeflemiştir.

3. Estetik uygulamalarda komplikasyonların artacağı iddiası

Yeni yönetmelik, belirli branş hekimlerine ilaveten eğitim müfredatları ve bakanlıkça onaylı sertifikaları ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında diğer hekimlerin de estetik uygulamaları yapabilmesine imkân vermektedir. Bu çerçevede yeni yönetmelik ile işlemlerin tamamının yine ve YALNIZCA hekimler tarafından sunuluyor olması, söz konusu iddianın yersizliğini ortaya koymaktadır.

4. Bakanlıkça onaylı olmayan hekimlerin de bu işlemi yapabileceği iddiası

Sağlık alanında verilecek eğitimlerin sertifikalandırma yetkisi 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sağlık Bakanlığı’na verilmiştir. Bakanlıkça onaylanmamış sertifikaların yok hükmünde olduğu ve tüm iş ve işlemlerde yalnızca bakanlıkça onaylı sertifikaların kabul göreceği açıktır.“

Bakanlık Diken’e yaptığı açıklamada da hekimlerin estetik uygulamaları yapabilmesi için ya eğitim müfredatlarında bu uygulamaların var olması ya da bakanlıkça onaylı sertifika programıyla bu yetileri kazanmaları gerektiğini yineledi.

Nitekim Diken’in haberinde de şu bilgi yer alıyordu: “Önceki yönetmeliği göre sağlık kuruluşlarında, gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, estetik işlemleri sadece dermatologlar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarıyla medikal estetik sertifikası bulunan hekimlerce yapabiliyordu. Yeni yönetmelikle, tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimlerle yetkinlik edinen diğer tüm hekimler yine sağlık kuruluşlarında (gerekli fiziki mekân ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla) estetik işlem yapabilecek.”

Bakanlık yazılı açıklamasında şu ifadeye yer verdi: “Bu yönetmelikte poliklinik odası için tanımlanmış gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla, tıp merkezi, poliklinik ve muayenehaneler bünyesinde, tabiplerce eğitim müfredatları ve sertifika ile edinilmiş yetkinlikleri kapsamında, bulunduğu sağlık kuruluşunda izin verilen tıbbi uygulamalar çerçevesinde, estetik amaçlı sağlık hizmetleri sunulabilir. Sağlık alanında eğitime dair verilen hiçbir sertifikanın bakanlık tescili almaksızın geçerliliği bulunmamaktadır. Bu durumun dayanağı da 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği’dir.”

560 sertifikalı var ama 3 bine yakın hekim medikal estetik yapıyor

Öte yandan Sağlık Bakanlığı 2003 ile 2008 arasında 560 hekime medikal estetik sertifikası vermişti. O dönemde dermatoloji ve plastik cerrahi uzmanlık derneklerinin açtığı durdurma davası Danıştay tarafından kabul edildi. Danıştay kararıyla bakanlığın bu sertifikayı vermesi durduruldu.

Ancak yurt içi veya yurt dışındaki kurslara, eğitim programlarına katılanların buradan aldıkları belgelerle işlemler yaptıklarını belirten Yazar şöyle devam etti: “Bakanlığın verdiği 560 sertifika olsa da fiilen medikal estetik doktoru sayısı 3 bine yakın. Yeni sertifikaları kimin vereceğini merak ediyoruz. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’ndan alandaki sorunları konuşmak için hemen her hafta randevu talep ediyoruz. Henüz görüşemedik.”