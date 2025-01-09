Medikal estetikçiler: Hekimiz, neden botoks ve dolgu yapamayalım?

MESUDE DEMİR

Sağlık Bakanlığı’nın tüm hekimlerin estetik işlem yapabilmesinin önünü açan yönetmeliği tıp dünyasını böldü.

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Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanları Derneği ve Dermatoloji Derneği dahil bazı dernekler yönetmeliği eleştirirken Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği isabetli buldu.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 7 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayınlandı.

Önceki yönetmeliği göre sağlık kuruluşlarında gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla estetik işlemleri sadece dermatologlar, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanlarıyla medikal estetik sertifikası bulunan hekimlerce yapabiliyordu.

Medikal estetik sertifikası dağıtımı 2008’den sonra yargı kararıyla durdurulmuştu. Ancak bu tarihten sonra da pratisyen ve farklı branşlardan uzman hekimler medikal estetik yapıyordu.

Yeni yönetmelikle ‘tıp eğitimi müfredatları uygun olan veya onaylanmış sertifikalı eğitimlerle yetkinlik edinen’ diğer tüm hekimler yine sağlık kuruluşlarında (gerekli fiziki mekan ve asgari tıbbi donanımın sağlanması şartıyla) estetik işlem yapabilecek.

Yönetmelik sadece medikal estetik girişimlerin daha geniş hekim kitlesi tarafından yapılmasına olanak sağlamakla kalmadı. Örneğin kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının genital estetik, göz hekimlerinin estetik amaçlı botoks ya da kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarının buruna dolgu yapabilmesinin de önünü açtı ki aslında fiilen zaten yapıyorlardı.

Değişiklikle uygulayıcı hekim kapsamı genişlediğinden kamuda ilgili branşlarda hekim istihdamındaki sorunların da önüne geçilmesi hedeflendi. Estetik uygulamaların yapılabileceği sağlık kuruluşlarının sayısı böylece fiilen arttı.

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD), yönetmelik için bakanlığa teşekkür etti.

Diken’in sorularını yanıtlayan Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Dağıstan Ayan, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Belli bir eğitimden geçen tüm hekimlerin botoks, dolgu gibi medikal estetik uygulamaları yapabileceğini belirten Ayan, itirazların maddi kaygılardan (hastaların bölünmesinden) kaynaklandığını öne sürdü.

‘Bebeklere katater takabiliyorum, botoks neden yapamayayım?’

Ayan uzun yıllardır Avrupa, Amerika, Birleşik Krallık gibi pek çok ülkede her hekimin enjeksiyon yapma yetkisine sahip olduğunu söyledi:

“Ben anesteziyoloji ve yoğun bakım uzmanıyım. Hastanede bebeklere damar yolu/katater açmak için bizi çağırırlardı. Ben neden botoks, dolgu ya da mezoterapi gibi basit tıbbi enjeksiyonları yapamayayım? Enjeksiyon yapmak kanunen uygun olduğu halde yine şimdiki değişikliğe itiraz edenlerin girişimiyle yıllar önce kısıtlanmıştı.

Tüm hasta payı neden sadece 3 bin kişilik bir hekim grubuna (plastik cerrah, dermatolog) verilsin? Bu kısıtlamanın yaşattığı mağduriyet, yeni yönetmelikle ortadan kalktı.”

‘Uyuz, dermatit için randevu bulmak Mars’ta su bulmaktan zor!’

Halk sağlığını düşünenlere neden rekonstrüktif cerrahi yapmadıklarını, hastanelerin yanık ünitelerinin kapandığını soran Ayan, şöyle devam etti:

“Ülkenin en büyük üçüncü kenti İzmir’de kamuda yanıkla ilgilenen bir plastik cerrahı bile kalmadı. Ege Üniversitesi’nde plastik cerrahide eğitimi verecek hoca yok. Hastanelerin dermatoloji ve plastik cerrahi kliniklerinden ciddi bir hekim eksiği var. Kamu hastanelerinde neredeyse doğru dürüst ameliyat yapan plastik cerrahı kalmadı.

Kamudan ayrılıp özel kliniklerinde sadece estetik operasyonlarla ilgileniyorlar. Uyuz, ürtiker, dermatit gibi deri ve zührevi hastalıkları için cildiye bölümlerinden randevu bulmak, Mars’ta su bulmaktan daha zor. Onlar da özel kliniklerinde dolgu, botoks yapıyorlar uzun süredir.

Artık yasal zeminde alanı genişlettikleri için bu işler cazibesini de yitirecek. Dışarıda işlem yapamayan, kamuya geri dönecek. Hekimlerin kaçışı azalacak.”

Medikal Estetik ve Tamamlayıcı Tıp Geliştirme Derneği (MESTAD) Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Dağıstan Ayan.

‘Merdiven altı işlemler azalır’

Çıkarılması için emek verdikleri yönetmeliğin yanlış yorumlandığını belirten Ayan, şunları söyledi:

“Yönetmelik açık. Her hekimin cerrahi işlem yapabileceği gibi bir bilgi içermiyor. Sadece her hekimin bakanlıkça belirtilen eğitimler sonrası, cerrahi olmayan, medikal estetik uygulamaları yapabileceği belirtiliyor.”

Düzenlemeyle halk sağlığını tehdit eden, merdiven altı uygulamalar ve sahte ürün kullanımının önüne geçilmesinin amaçlandığını ifade eden Ayan, hekimlerin yasal zeminde yapamadığı işler nedeniyle sahte doktor, hemşirelerin ‘cirit attığı’nı söyledi.

Güzellik salonları, kuaförlerde medikal estetik uygulamaların önüne geçileceğini de ekleyen Ayan, “Şimdi her şey ruhsat altında, kayıtlı olacak” dedi.