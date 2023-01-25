Bahçeli, gazeteciye ‘İşine bak’ demişti: ABD, Türkiye’ye ifade özgürlüğünü hatırlattı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Sinan Ateş cinayetini sorduğu için azarlanmasına tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

MHP’ye bağlı Ülkü Ocakları’nın eski başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt’la 30 Aralık’ta Ankara’nın Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1456 Sokak’taki İnci Apartmanı’ndan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından yaralanan Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayla ilişkin gözaltılar bugün de devam etti. Daha önce 15 kişinin tutuklandığı soruşturmada bu sabah üç kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan Tolgahan Demirbaş daha önce iki defa gözaltına alınmış ve serbest bırakılmıştı. Öte yandan MHP’li Avukat Serdar Öktem de gözaltına alınan isimler arasındaydı.

Gözaltına alınanlar arasında Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel’in olduğu da öğrenilmişti.

Cinayet MHP’ye uzansa da parti, bu konudaki sessizliğini sürdürüyor. Dün bu konuyu Bahçeli’ye soran gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu’nu hızla elle itilerek uzaklaştırılmış, Bahçeli de “İşine bak, hadi, işine bak” demişti.

Bu görüntüye tepkiler yükselirken, MHP’den konuya ilişkin gelen açıklamada gazeteci ‘provokatör’ olarak suçlandı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, bu duruma tepki göstererek, şunları kaydetti:

“İfade özgürlüğü – gazeteciler dahil ve hatta bazılarının tartışmalı ya da rahatsız edici bulduğu söylemleri içerdiğinde bile – demokrasiyi güçlendirir ve korunması gerekir. ABD, Türkiye’de ifade özgürlüğüne yönelik yaygın kısıtlamalardan endişe duymaya devam ediyor.”