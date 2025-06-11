Bahar Aksu davası ertelendi

Şişli’de eski eşinin sokak ortasında öldürdüğü Bahar Aksu’nun davası ileri bir tarihe ertelendi.

5 Mayıs sabahı eski eşi Rüstem Elibol ve arkadaşı Samet S., 34 yaşındaki Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışmış, araca binmeyince Elibol, Aksu’yu kafasına ateş ederek öldürmüştü.

Soruşturmada Elibol, Samet S., araçta bulunan Semih Y. ve Aziz B. tutuklanmıştı.

Elibol ve cinayet anında yanında olan üç kişi İstanbul Adliyesi’nde 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Habertürk’ün aktardığına göre duruşma eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesinin ardından ileri bir tarihe ertelendi.

Sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl hapis cezası talep edildi.

Sanık Elibol, “Çok pişmanım, arkadaşlarımın bir suçu yoktur, onlar gezmek için geldi, olay plansızdı. Her şey bir anda gelişti. Ben tasarlamadım. Eşimle çok severek evlendik. Ailesi evliliklerine sıcak bakmıyordu. Ailesi beni ona karşı doldurdu” dedi.

Elibol ifadesine şöyle devam etti:

“İstanbul’a eşimle barışmak için gelmiştim, yeniden evlenmek istiyordum.

Olaydan önceki üç gün boyunca İstanbul’da gezdik. Çok pişmanım. İstanbul’a geldiğimde yanımda 2 arkadaşım vardı. Onlarla birlikte geldik. İstanbul’da iki ya da üç gün kaldık. Sonra Çanakkale’ye geri gittik. Samet’i alıp tekrar İstanbul’a geldik. Bu süreçte kiralık evlere sadece göz gezdirdik. Bir emlakçıyla görüşüp ev gezmedik.

Bahar ile karşılaştık kendisiyle görüşmek istediğimi söyledim. Araca bin, dedim gelmedi. Bana ‘Adam mısın sen’ dedi, ben de kendimi kaybettim. Silahı üç dört ay önce satın aldım.”

Elibol, ‘O zaman niye silahla geldin’ sorusuna “Öldürme niyetim yoktu barışmak için geldim.Kaçırma planım vardı. Bir bağ evine götürmek istedim. Arkadaşlarım yanımdaki silahı görmedi, planımdan haberi yoktu. Boşandıktan sonra Bahar’la iletişime geçmedim hiç” dedi.