Sokak ortasında öldürülmüştü: Bahar Aksu cinayetinde dört kişi tutuklandı

İstanbul’un Şişli ilçesinde 34 yaşındaki Bahar Aksu’yu öldüren eski eşi Rüstem Elibol ve cinayet anı yanında olan üç arkadaşı tutuklandı.

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Aksu, 5 Mayıs sabahı işe giderken Elibol tarafından kaçırılmak istenmiş, araca binmeyen Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında kafasına ateş edilerek katledilmişti.

Olayın ardından Aksu’nun daha önce iki kez suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Yakalanan katil zanlısı Elibol’un olaydan 3 gün önce arkadaşlarıyla birlikte Çanakkale’den İstanbul’a geldiği öğrenildi. İstanbul’da bir gece kalan zanlı ve arkadaşlarının olay yerine giderek keşif yaptıkları ortaya çıktı. Elibol, Aksu’nun nerede oturduğunu ve sabah kaçta işe gittiğini tespit etmek için keşif yaptıktan sonra arkadaşlarıyla Çanakkale’ye döndü.

Şüphelilerden Elibol resmi ifade vermeyerek susma hakkını kullandı.

Diğer şüpheliler Samet S. (35) ve araçta bulunan Semih Y. (33) ve Aziz B. (44) İstanbul’a gezme amaçlı geldiklerini ve Elibol’un eşini öldürmeyi planladığından haberlerinin olmadığını iddia ettiler.

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilen dört şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.