Bir adam sokak ortasında eski karısını öldürdü: Katil hariç üç kişi gözaltında

İstanbul’un Şişli ilçesinde 34 yaşındaki bir kadın, eski eşi tarafından öldürüldü.

Fotoğraf: X/ @hasanozturkmen

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi’nde işe giden Aksu, 37 yaşındaki eski eşi Rüstem Elibol ve 35 yaşındaki arkadaşı S.S. tarafından bir arabaya zorla bindirilerek kaçırılmak istendi.

Elibol, araca binmek istemeyip direnen Aksu’yu vurarak öldürüp kaçtı.

Söz konusu aracı kullanan S.S., yanındaki 33 yaşındaki S.Y. (33) ve 44 yaşındaki A.B. (44) Silivri’de gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan S.Y., sabah saatlerinde aracıyla dört kişi İstanbul’a gezmeye geldiklerini öne sürdü.

Elibol’un bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini Şişli’ye götürdüğünü, burada bir süre beklediklerini, Aksu’yu gördükten sonra R.E. ve S.S’nin araçtan indiğini, kadını zorla araca bindirmeye çalıştıklarını anlatan S.Y., kadının direnmesi üzerine Elibol’un kadını tabancayla vurduğunu anlattı.

Aksu, iki kere suç duyurusunda bulunmuştu

S.Y., S.S’nin araca döndüğünü ve üç kişi Silivri istikametine giderken polis ekiplerince yakalandıklarını belirtti. Araçta bulunan S.S. ve A.B. de benzer beyanlarda bulundu.

Aksu ve Elibol 2019’da evlendikten sonra 2022’de boşanmış. Aksu 2020’de Elibol hakkında tehdit ve kasten yaralama suçlarından iki kere suç duyurusunda bulunmuş.

Ancak Elibol hakkında herhangi bir tedbir kararı alınmamış.

Cinayet hakkında

Polis cinayet mahalinde altı boş kovan buldu.

Bir görgü tanığı, gazetecilere, “Önce bağırış sesi geldi. Daha sonra ‘Kaçırıyorlar beni’ diye bağırmaya başladı. Direndi, kendini kurtardı, kaçmayı başardı. Şüpheli kaldırıma geldiği sırada arkasından art arda ateş etti” dedi.

Cinayet anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, Elibol’un koşarak eski eşinin yanına geldiği, kaçırmak için aracın yanına sürüklediği, daha sonra da kendisinden kurtulan kadına arkadan yaklaşıp tabancayla ateş ettiği görülüyor.