2024 kadın cinayeti raporu: En çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de öldürüldü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) 2024’ün ilk 10 ayında 357 kadının katledildiğini açıkladı. En çok kadın cinayetinin işlendiği illerse sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana oldu.
TKDF’nin derlediği il il kadın cinayeti verileri şu şekilde:
- Adana 16
- Adıyaman beş
- Afyon dört
- Ağrı bir
- Aksaray bir
- Ankara 23
- Antalya 17
- Antep 15
- Artvin bir
- Aydın altı
- Balıkesir altı
- Bartın bir
- Batman üç
- Bitlis bir
- Bolu bir
- Burdur bir
- Bursa beş
- Çanakkale üç
- Çankırı bir
- Çorum iki
- Denizli beş
- Diyarbakır yedi
- Düzce iki
- Edirne üç
- Elazığ beş
- Erzurum altı
- Eskişehir altı
- Giresun dört
- Hatay dört
- İstanbul 56
- İzmir 23
- Karabük iki
- Karaman bir
- Kars bir
- Kastamonu iki
- Kayseri üç
- Kırıkkale iki
- Kilis iki
- Kocaeli 10
- Konya dokuz
- Kütahya üç
- Malatya altı
- Manisa yedi
- Maraş üç
- Mardin dört
- Mersin 14
- Muğla yedi
- Nevşehir bir
- Niğde bir
- Osmaniye bir
- Rize bir
- Sakarya dokuz
- Samsun 11
- Siirt bir
- Sinop bir
- Şırnak bir
- Tekirdağ yedi
- Trabzon bir
- Urfa dokuz
- Van iki
- Zonguldak iki