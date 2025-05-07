Eski eşini ve kızını cinayet görüntüsüyle tehdit etti: Sıradaki kendini hazırlasın

Ankara’da T. Boztürk, kızı ve eski eşini, Bahar Aksu’nun öldürülmesi anının görüntüleriyle tehdit etti.

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Anka’dan Esra Tokat’ın haberine göre Boztürk gönderdiği videolu mesajda “Sıradaki kendini hazırlasın” yazdı.

Ankara’da 10 yıl önce T. Boztürk ve H.E. boşandı. Eylül 2024’te H.E’nin evlenmesinin ardından şüpheli Boztürk, kızı B.Boztürk ve H.E’yi tehdit etmeye başladı.

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden Boztürk, dün kızına İstanbul’da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun katledildiği anları gösteren bir video haber gönderip “Sıradaki kendini hazırlasın” yazdı.

“Babamla geçtiğimiz yılın eylül ayından bu zamana kadar görüşmüyordum. Kasım, aralık aylarında tam tarihini hatırlayamadığım bir zamanda babamla görüşmek için buluştuk, aramızda tartışma çıktı. İçinde bulunduğumuz kendi sevk ve idaresindeki aracı başka bir aracın üzerine sürerek kaza yapacaktı. O zamandan bu zamana kadar kendisi ile görüşmüyorum.

Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim.

Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22:30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘sıradakı o.. kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor.”

Dünkü mesajdan sonra anne ve kızının şikayetçi olduğu Boztürk gözaltına alındı.

Şüpheli bugün adliyeye sevk edildi.