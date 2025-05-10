Bahar Aksu cinayeti: Katil koca ve bir şüpheli keşif yapmış

İstanbul’da Bahar Aksu’yu katleden eski kocası Rüstem Elibol ve bir şüphelinin cinayetten iki gün önce keşif yaptığı ortaya çıktı.

Bahar Aksu (solda), keşif görüntüleri (orta ve sağda). Fotoğraflar: X / Habertürk

5 Mayıs sabahı Rüstem Elibol ve arkadaşı Samet S., 34 yaşındaki Aksu’yu zorla araca bindirmeye çalışmış, araca binmeyince Elibol, Aksu’yu kafasına ateş ederek öldürmüştü.

Cinayete ilişkin soruşturmada Elibol, Samet S. ve araçta bulunan Semih Y. ve Aziz B. tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasına yeni görüntüler girdi.

AA’nın haberine Elibol, 3 Mayıs sabahı bir arkadaşıyla, Aksu’nun çalıştığı eski otele gitmiş.

Görüntülerde Elibol’un otel kapısında beklediği, yanındaki kişininse içeri girerek kısa süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görülüyor.

Aksu, 2019’da evlendiği, 2022’de boşandığı Elibol’dan ‘tehdit’ ve ‘kasten yaralama’ gerekçesiyle iki kez şikayetçi olduğu ancak herhangi bir tedbir kararı alınmadığı ortaya çıkmıştı.



