Ayhan Bilgen, Yeşil Sol Parti için YSK’ya ‘yol gösterdi’

Eski HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) Yeşil Sol Parti için ‘yol gösterdi’: “Siyasi Partiler Kanunu 96’yla (HDP’nin) ‘devamı’ sayılır.”

Fotoğraf: AA

Bilgen, 2014 ile 2021 arasında etkin görev aldığı HDP’de eş genel başkan yardımcısı, sözcü ve merkez yürütme kurulu üyesi olarak görev üstlenmiş, iki dönem milletvekilliği yapmıştı.

Aralık 2021’de HDP’den istifa eden Bilgen, Mart 2022’de Türkiye’nin Sesi Altınçağ Partisi’ni (SES Partisi) kurmuştu.

Bilgen’in ismi son aylarda AKP adaylığı ihtimali ve Kobani davasında HDP’liler hakkındaki tutuklama ve tutukluluğa devam kararlarında gerekçe gösterilen ifadeleriyle gündeme gelmişti.

‘Kriz’ varmış

Bilgen bugün de Twitter’dan yayımladığı mesajda Siyasi Partiler Kanunu’nun 96’ncı maddesiyle Yeşil Sol Parti’nin HDP’nin ‘devamı sayılarak’ seçime sokulmaması yönünde bir ‘kriz’ ihtimali olduğunu söyledi.

Kapatma davasıyla karşı karşıya olan HDP, seçim döneminde kapanması halinde risk almamak için Yeşil Sol Parti çatısı altında sandığa gidiyor.

Bilgen, şunları yazdı: “Nur topu gibi üç kriz bizi bekliyor. HDP kapatılırsa SPK 96’yla ‘devamı’ sayılarak YSP’nin seçime sokulmaması. Oy sayımında seçim günü yaşanabilecek kaos ve provakasyonlar. Meclis ile cumhurbaşkanı farklı ittifaklardan olursa yönetim krizi. Kriz yönetimi hepimizin büyük sınavı.”