Avrupa Komisyonu, Macaristan’ı LGBTİ+ yasası nedeniyle dava edecek

Avrupa Komisyonu, okullarda LGBTİ+ bireylerle ilgili materyallerin kullanımı yasaklayan ve hükümeti eleştiren bir medya platformunun lisansının yenilemeyen Macaristan’ı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet edecek. Divan, Avrupa Birliği’nin (AB) en üst yargı organı.

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AB ve Macaristan, insan hakları ve demokrasi konusunda uzun süredir ihtilaf içerisinde. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, seçildiği 2010’dan beri ülke, özgürlükler açısından gerilemede. Bundan dolayı da AB ile sürekli çatışma içerisinde.

Macaristan’da geçen sene çıkan bir yasa tartışma konusu olmuştu. Yasaya göre okullarda LGBTİ+ bireyler ve cinsiyet değiştirmeyle ilgili materyallerin kullanımı yasaklanmıştı. Yasa, insan haklarının ihlalinden ve dezavantajlı gruplara yönelik baskıdan dolayı eleştirilmişti.

Macaristan’da, ayrıca basın özgürlüğü konusunda Avrupa’daki en geri ülkelerden biri. Son olarak, hükümeti eleştiren Klubradio isimli medya platformunun lisansı yenilenmedi. Ülkede, medyaya yönelik baskı ve sansür giderek artıyor.

Reuters’ın aktardığına göre, AB, bu iki konudan dolayı Macaristan’ı AB’nin en üst yargı organı Avrupa Adalet Divanı’na şikayet edecek.

AB, daha önce de LGBTİ+ bireylerin hakları ve medya ile mahkemelerin bağımsızlığıyla ilgili anlaşmazlıklar nedeniyle Macaristan’a milyarlarca dolarlık yardımı durdurmuştu.