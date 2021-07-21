Macaristan’da Orban, LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasayı referanduma götürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBTİ+ bireylere ‘saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair’ okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını içeren yasanın referanduma götürüleceğini duyurdu.

Haziran ayında, parlamentoda bire karşı 157 oyla kabul edilen yasa, çocuk ve gençlere yönelik, heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içerikleri ve LGBTİ+ bireylerin ‘normal olarak gösterildiği her türden reklam’ da yasaklamıştı.

Söz konusu yasa, Avrupa Birliği (AB) içinde tepkiyle karşılanmıştı. Avrupa Birliği’ne üye 16 ülke, cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanlara dikkat çekerek, “Birliğin kalbi” olarak nitelendirdikleri temel haklara yönelik tehditlerden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Macaristan’a AB finansmanının kesilmesini istemişti.

Orban kararlı

Ancak AB’yle gerilimi sürdürmeye kararlı görülen Orban, Facebook’tan yaptığı açıklamada, söz konusu yasa nedeniyle Birliğin açık şekilde Macaristan’a saldırdığını ve düzenlenecek referandumda halka beş soru yöneltileceğini ifade etti.

Orban, o soruları şöyle sıraladı:

Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklar için okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz?

Reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz?

Reşit olmayanların da cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmasını destekliyor musunuz?

Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz?

Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz?

Orban, referandumda sorulara, “Hayır” yanıtı verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Rusya’da 2013 yılında, ‘eşcinsel propagandası yapan’ 18 yaşından küçüklere ağır para cezaları uygulayan bir yasa çıkarılmıştı. Macaristan’da ise geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştirenlerin bunu resmi belgelere kaydettirmesi imkansız hale getirilmişti.