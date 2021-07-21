Diken

Yaramazlara biraz batar!

Macaristan’da Orban, LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasayı referanduma götürüyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, LGBTİ+ bireylere ‘saygılı bir yaklaşımın nasıl olması gerektiğine dair’ okullardaki eğitim programlarının kaldırılmasını içeren yasanın referanduma götürüleceğini duyurdu.

Haziran ayında, parlamentoda bire karşı 157 oyla kabul edilen yasa, çocuk ve gençlere yönelik, heteroseksüelliğin dışındaki cinsel yönelimleri tanıtan kitap, film ve diğer içerikleri ve LGBTİ+ bireylerin ‘normal olarak gösterildiği her türden reklam’ da yasaklamıştı.


Söz konusu yasa, Avrupa Birliği (AB) içinde tepkiyle karşılanmıştı. Avrupa Birliği’ne üye 16 ülke, cinsel eğilimleri nedeniyle ayrımcılığa maruz kalanlara dikkat çekerek, “Birliğin kalbi” olarak nitelendirdikleri temel haklara yönelik tehditlerden endişe duyduklarını ifade etmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkan Yardımcısı Katarina Barley, Macaristan’a AB finansmanının kesilmesini istemişti.

Orban kararlı

Ancak AB’yle gerilimi sürdürmeye kararlı görülen Orban, Facebook’tan yaptığı açıklamada, söz konusu yasa nedeniyle Birliğin açık şekilde Macaristan’a saldırdığını ve düzenlenecek referandumda halka beş soru yöneltileceğini ifade etti.

Orban, o soruları şöyle sıraladı:

  • Ebeveynlerin rızası olmadan reşit olmayan çocuklar için okullarda cinsel yönelim dersleri verilmesini destekliyor musunuz? 
  • Reşit olmayan çocuklar için cinsiyet değiştirme operasyonu tanıtımı yapılmasını destekliyor musunuz? 
  • Reşit olmayanların da cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmasını destekliyor musunuz? 
  • Çocukların gelişimini etkileyen cinsel içeriklerin herhangi bir kısıtlama olmadan medyada gösterilmesini destekliyor musunuz?
  • Cinsiyet değiştirme tanıtımı yapan görüntülerin medyada yayınlanmasını destekliyor musunuz? 

Orban, referandumda sorulara, “Hayır” yanıtı verilmesi yönünde çağrı yaptı.

Rusya’da 2013 yılında, ‘eşcinsel propagandası yapan’ 18 yaşından küçüklere ağır para cezaları uygulayan bir yasa çıkarılmıştı. Macaristan’da ise geçen yıl çıkarılan bir yasayla cinsiyet değiştirenlerin bunu resmi belgelere kaydettirmesi imkansız hale getirilmişti.

Macaristan’da LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi kabul edildi

Macar hükümetinden LGBTİ+ bireyleri ‘düşmanlaştıran’ yasa teklifi

SON HABERLER

Piyasalar Godot’yu beklerken…

Türkiye, bir akrobat misali ip üstünde Boğaziçi’ni geçmeye çalışırken, bir yandan küresel piyasaların, diğer taraftan pandeminin soğuk rüzgârları esiyor. Son dönemdeki tek olumlu gelişme ise ekonomi yönetiminin ısrarla makul davranması, bu da benzetmemizdeki akrobatın elinde denge sağlamasını kolaylaştıracak bir sırık sahibi olduğunu gösteriyor. Peki bu sırık, sert rüzgârlar altında düşmeden ipte yürümeye yeter mi veya Mart 2021’deki gibi bir anda nedensiz yere suya atılır mı? Bu sorunun cevabının önümüzdeki 6 ayda yaşayarak göreceğiz.

Cizre, 49.1 derece sıcaklıkla Türkiye rekoru kırdı

Şırnak’ın Cizre ilçesi bugün, Türkiye’nin en sıcak gününü yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre ilçede 49.1 derece ölçülen hava sıcaklığı Türkiye’de bugüne kadar ölçülen en yüksek değer olarak kayıtlara geçti.