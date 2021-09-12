Türkiye, Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası’na veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası’nda Sırbistan’a 3-2 yenilerek turnuvaya veda etti.
Polonya’nın Gdansk kentinde oynanan son 16 turu mücadelesinde, Sırbistan adını çeyrek finale yazdırırken şampiyona tarihinde ilk kez son sekiz takım arasına adını yazdırmaya çalışan Türkiye, bu hedefinde başarılı olamadı.
Maçın en skorer oyuncusu Adis Lagumdzija’nın ürettiği 20 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Yiğit Gülmezoğlu 16, Vahit Emre Savaş ise 11 sayı kaydetti. Sırbistan’da 18 sayı üreten Kovacevic ve 15 sayı bulan Ivovic, galibiyeti getiren isimler oldu.