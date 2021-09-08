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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye, Finlandiya’ya 3-2 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki beşinci ve son maçında Finlandiya’ya 3-2 yenildi.

Fotoğraf: Türkiye Voleybol Federasyonu

Finlandiya’nın Tampere kentinde oynanan C Grubu’ndaki dört maçında üç galibiyet, bir yenilgi yaşayan ve gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Türkiye ev sahibi ekiple karşılaştı.


Maçın en skorer oyuncusu olan Adis Lagumdzija’nın ürettiği 28 sayı mağlubiyeti önleyemedi. Millilerde Efe Mandıracı ve Yiğit Gülmezoğlu 14’er, Vahit Emre Savaş ise 13 sayı kaydetti. Mert Matic 3, Burak Güngör 2, Murat Yenipazar 1 sayı alabildi. Finlandiya’da 22 sayı üreten Sivula galibiyeti getiren isim oldu.

C Grubu’nu 10 puanla üçüncü sırada tamamlayan A Milli Takım, son 16 turunda A Grubu 2’ncisi Sırbistan’la eşleşti. Polonya’nın ev sahipliği yapacağı son 16 turu maçı 12 Eylül Pazar günü yapılacak.

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