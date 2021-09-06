Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası: Türkiye, Hollanda’ya 3-1 yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası C Grubu’ndaki dördüncü maçında Hollanda’ya 3-1 yenilerek liderliği rakibine kaptırdı.
Finlandiya’nın Tampere kentinde oynanan C Grubu’ndaki 3 maçını da kazanarak gruptan çıkmayı garantileyen Türkiye, Hollanda’yla karşılaştı.
Millilerde Burak Güngör ve Adis Lagumdzija’nın 20’şer sayısı mağlubiyete önlemeye yetmedi. Efe Mandıracı 13, Emre Savaş 12, Murat Yenipazar, Mert Matic ve Bedirhan Bülbül 2’şer sayı üretti.
Maçın en skorer oyuncusu olan Hollandalı Nimir Abdel-Aziz, 34 sayıyla galibiyette başrolü oynadı. Andringa 17, Plak ise 13 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
Bu skorla ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk yenilgisini yaşadı. Hollanda, puanını 10’a çıkarırken, Türkiye 9 puanda kaldı.
A Milli Takım, gruptaki son maçını 8 Eylül Çarşamba günü ev sahibi Finlandiya’yla yapacak. Müsabaka saat 20.00’de başlayacak.