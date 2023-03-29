Asgari ücrete zam için enflasyona bakılacakmış

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, enflasyonun düşme eğilimi göstermesi halinde asgari ücret için bir zammın söz konusu olmayacağını belirtti. Bu temmuzda değerlendirilecek.

Asgari ücrete zam için enflasyona bakılacak. (AA)

Meclis’te gazetecilere konuşan Bilgin, asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya şöyle yanıt verdi: “Enflasyonda düşme eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden değerlendirmeye gerek duyulmaz, şu an gündemde değil. Temmuzda eğilim devam ederse yeniden değerlendirilir.”

Bilgin, dün de gazetecilerin “Asgari ücrete zam olacak mı” sorusuna “Asgari ücrete zam temmuzda” yanıtını vermişti.