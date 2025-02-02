Arnault'tan işten çıkarılanlar için yeni tabir: Dışarıya terfi ettirildi

Dünyanın en zengin 5’inci insanı Bernard Arnault, işten çıkarılanlar için yeni bir ‘tabir’ üretti: “Dışarıya terfi ettirildi.”

Bernard Arnault. Fotoğraf: Bloomberg

İşten mi çıkarılıyorsunuz? Üzülmeyin, bunu bir dışarıya terfi, önünüze açılmış yeni iş olanakları olarak düşünün.

Bu bir şaka değil, bunu söyleyen aklını toksik pozitiflikle bozmuş bir olumlamacı guru da değil. LVMH CEO’su ve dünyanın beşinci en zengin insanı Bernard Arnault!

Arnault, geçtiğimiz salı Louis Vuitton, Sephora, Dior, Fendi, Tiffany & Co ve diğer birkaç lüks markanın ana şirketi olan LVMH için düzenlenen bir yatırımcı konferansında insanlara şaşkınlık veren bir kurumsal jargonla ortaya çıktı.

75 yaşındaki Arnault, işini kaybedenlerin aslında farklı şirketlerde daha iyi işlere ‘terfi ettirildiğini’ iddia etti.

Orwellvari bu söylem, Arnault’un ikonik Tiffany’s Jewelers’ın da küçülmeye gideceği yönündeki açıklamasını yumuşatmak içindi. Fakat ne Arnault ne de LVMH, kaç çalışanın ‘dışarıya terfi ettirileceğini’ veya işten çıkarmaların ne zaman planlandığını açıklamadı.

Milyarder CEO, Tiffany’s’i ‘uyuyan güzel’ olarak adlandırdı ve hissedar toplantısında personel azaltımıyla şirketin canlandırılacağını söyledi.

Arnault kazanç görüşmesinde “10 yıl uyumaya alıştığınızda ve birdenbire hırslı olmanız istendiğinde ve sizden yüksek hedeflere ulaşmanız beklendiğinde, bazı insanlar bunu başaramıyor” dedi.

Fortune’a göre, Fransız milyarder ‘dışarıya terfi etti’ yorumunu, sosyal medya şirketi META’nın düşük performans gösteren çalışanları işten çıkarma kararını değerlendirirken yaptı.

Yüksek kazanç sağlayan CEO’nun, teknoloji devinin düşük performans gösteren çalışanlarını işten çıkarmak amacıyla bu ayın başlarında META’nın çalışanlarının %5’ini işten çıkarma kararından ilham aldığı anlaşılıyor.

META CEO’su ve Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, açıklamasında şöyle demişti:

“Performans yönetiminde çıtayı yükseltmeye ve düşük performans gösterenleri daha hızlı bir şekilde takımdan çıkarmaya karar verdim.

Genellikle beklentileri karşılamayan kişileri bir yıl boyunca yönetiyoruz ancak şimdi daha kapsamlı bir performansa dayalı kesinti yapacağız.”