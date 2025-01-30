Trump'a 'Facebook sansürü': Meta, 25 milyon dolar tazminat ödeyecek

ABD Başkanı Donald Trump’a 6 Ocak 2021’de kongre baskını nedeniyle kapatılan Facebook hesabı için uygulamanın çatı şirketi Meta 25 milyon dolar (yaklaşık 894 milyon 934 bin lira) tazminat ödeyecek.

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Trump’ın başkanlığı kaybetmesinin ardından 6 Ocak 2021’de Trump destekçileri kongre binasını basmış, olaylar üzerine Facebook, Twitter (şimdiki adıyla X) ve YouTube Trump’ın sosyal medya hesaplarını baskına karıştığı ve seçimde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle dondurmuştu.

Biri polis beş kişinin hayatını kaybettiği kongre baskını sonrası platformlar, Trump’a ait sosyal medya hesaplarını tamamen askıya alınmıştı.

ABD başkanının kendisine sansür uygulandığı gerekçesiyle açtığı davada Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın çatı şirketi Meta, Trump’a 25 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

AA’nın The Wall Street Journal’den aktardığına göre Trump, Meta tarafından ödenecek tazminatın 22 milyon dolarını (787 milyon 542 bin lira) başkanlık kütüphanesi için kullanacak. Tazminatın geri kalanıysa davaya dahil olan kişilere ve yasal ücretlere ayrılacak.

Ancak söz konusu anlaşmaya rağmen Meta’nın ‘suçlamaları kabul etmediği’ iddia edildi.