Dior’un başına ‘patronun kızı’ Delphine Arnault geçti

Kurduğu lüks imparatorluğuyla dünyanın en zengin insanı olan Bernard Arnault, Dior’un başına kızı Delphine Arnault’yu atadı.

Delphine Arnault 22 yıldır aile şirketinde çalışıyor

73 yaşındaki Bernard Arnault, aralarında Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Givenchy ve Moet Hennessy’nin de bulunduğu çok sayıda lüks markanın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su ve çoğunluk hissedarı olarak, Dior’u en büyük kızı Delphine Arnault’nun yöneteceğini duyurdu.

LVMH’nin en büyük ikinci şirketi olan Dior’daki bu görev değişikliği, 382 milyar avro değerindeki holdingin yeniden yapılanmasının bir parçası.

Bugüne kadar Louis Vuitton’un başkan yardımcısı olan Delphine Arnault, 1 Şubat’ta Dior CEO’su ve Başkanı olarak çalışmaya başlayacak.

Şirketin ilk kadın yönetim kurulu üyesi Delphine Arnault, Britanya’da London School of Economics’te okudu ve danışmanlık şirketi McKinsey’de iki yıl çalıştı. 2003 yılında LVMH yönetim kuruluna katıldı ve burada görev yapan ilk kadın ve en genç kişi oldu.

The Guardain’da yer alan haberde, Bernard Arnault’nun kızıyla ilgili şu sözlerine yer verildi: “Delphine’in liderliğinde Louis Vuitton ürünlerinin çekiciliği önemli ölçüde arttı ve marka düzenli olarak satış rekorları kırdı. Keskin içgörüsü ve eşsiz deneyimi, Dior’un gelişimini yönlendirmede belirleyici olacak.”

Delphine Arnault, çocukken aşırı lüks içinde yaşamadığını, ilk Louis Vuitton (Noé) çantasını 18 yaşında aldığını söylüyor.

Bütün çocuklarına birer koltuk verdi

Bernard Arnault bir süredir şirketin kendisinden sonraki yönetimine dair adımlar atıyor. Beş çocuğu olan milyarder, beş çocuğunu da şirketin önemli pozisyonlarına yerleştirdi. Yine Arnault’nun en azından şimdilik görevinin başında kalacağı tahmin ediliyor. Zira LVHM geçen yıl tüzüğünde değişiklik yaparak şirketin CEO’sunun 80 yaşına kadar görevine devam edebileceği kararını aldı.

Bloomberg milyarderler endeksine göre, Bernard Arnault geçen ay Elon Musk’ı geride bırakarak 178 milyar dolarlık tahmini servetiyle dünyanın en zengin insanı olmuştu.